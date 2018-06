Längster Blutmond seit langem: Im Juli könnt ihr das Phänomen sehen

In der Nacht des 27. Juli erwartet uns eine totale Mondfinsternis, auch Blutmond genannt. Besonders die Dauer des Himmels-Spektakels ist rekordverdächtig.

2018 wird eine zweite totale Mondfinsternis von der Erde aus zu sehen sein. Sie findet am 27. Juli statt und wird anders als das Ereignis vom 31. Jänner auch von Österreich aus zu beobachten sein

Längste Finsternis

Die Vollmondphase tritt am 27. um 22.20 Uhr im Sternbild Steinbock ein. An diesem Tag erreicht der Mond schon morgens seinen erdfernsten Bahnpunkt. Ihn trennen dann 406 220 Kilometer von uns. Deshalb sieht man abends den kleinsten Vollmond des Jahres. Um 20.24 Uhr tritt der Mond in den Kernschatten der Erde. Von 21.30 bis 23.14 Uhr hält er sich vollständig dort auf.