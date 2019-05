Speicherteich Schwarzköpfle wird überarbeitet

Laut VOL.AT-Informationen überarbeitet die Silvretta Montafon die Planungen für den Speicherteich Schwarzköpfle. Die Mitarbeiter werden am Montag Abend über die Änderungen am Projekt informiert.

Warten auf neue Technologie

In der Alpintechnikbranche zähle die Schneeerzeugung zu den Schlüsseltechnologien mit den größten Zukunftspotentialen. Daher arbeiten zahlreiche Anbieter mit Hochdruck an Innovationen, aus welchen sich Optimierungsmöglichkeiten ergeben. Für die Wasserkühlung beispielsweise, sieht das Projekt derzeit sogenannte Kühltürme vor. Ein Anbieter wird in absehbarer Zeit jedoch ein neu entwickeltes System zur Wasserkühlung auf den Markt bringen, welches die Wasserkühlung energieeffizienter und ohne Kühltürme möglich machen wird. Der Einsatz dieser neuen Technologie für das Projekt Speicherteich Schwarzköpfle werde derzeit gerade evaluiert, so die Silvretta Montafon. Durch diese neue Technologie werde es möglich sein, das Projekt ökologisch und landschaftsgestalterisch zu verbessern, aber auch energieeffizienter und in letzter Konsequenz auch kostengünstiger zu machen. Vor diesen Hintergründen war es eine logische, unternehmerische Entscheidung, das Projekt zu überarbeiten.