Spatenstich: Neubau des Silvretta Parks

Der Abriss der alten Valisera Bahn ist abgeschlossen, mit dem Spatenstich am 1. April gab die Silvretta Montafon nun das Baufeld für den Neubau des Silvretta Parks frei.

Eine Erlebniswelt entsteht

Die Standorte der Tal-, Mittel- und Bergstation sowie die Trassenführung der Valisera Bahn bleiben gleich. Die Stationen und die Gondeln der Seilbahn werden in der neuen Serie D-Line von Doppelmayr gebaut. "Das neue Areal rund um die Valisera Bahn wird keine Seilbahn-Talstation im klassischen Sinn. Mit dem Silvretta Park schaffen wir einen Ort mit Aufenthaltsqualität, an dem man sich begegnen und wohlfühlen kann und alles bekommt, was man für einen erlebnisreichen Tag am Berg benötigt", betont Peter Marko. Zeitgleich mit dem Umbau der Valisera Bahn werden auch eine Tiefgarage, ein Intersport Shop, ein Skischulbüro, ein Hotel und gastronomische Einheiten errichtet. "Wir sind voller Vorfreude auf den neuen Silvretta Park und die topmoderne Valisera Bahn. Dank unserer Eigentümerin, der BTV, dürfen wir trotz schwieriger Rahmenbedingungen mutig in die Zukunft investieren. Ein selbstbewusster Neustart in die Wintersaison 2021/22 ist damit garantiert", erklärt Martin Oberhammer. Den neuen Silvretta Park besuchen und die Verbindung neu erleben können die Gäste voraussichtlich schon ab Dezember 2021.