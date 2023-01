Sollte man für verpasste Arzttermine zahlen müssen?

Die Ärztekammer spricht sich für eine Stornogebühr für Arzttermine aus, die verpasst oder zu spät abgesagt werden. Wie Vorarlberger denken.

"Erlebe das im Spital auch"

Sollte man zahlen müssen, wenn man einen Arzttermin verpasst? "Auf alle Fälle", meint Martina Melk aus Gisingen. Es gebe Wartelisten bei Ärzten und andere Patienten hätten gerne einen Termin. Dann sei es nicht in Ordnung, wenn man einen Termin verpasse. "Ich bin selbst Krankenschwester und ich erlebe das im Spital auch dauernd und finde das nicht okay", verdeutlicht sie.

"Ich persönlich würde zahlen"

"Ich finde, wenn man erst eine halbe Stunde vor Termin absagt, ja", erklärt Monika Bodemann aus Wolfurt. Auch, wenn man ganz ohne Absage den Termin verpasse, könne man eine gewisse Gebühr in Rechnung stellen. "Die Idee wäre an und für sich gut, nur ich weiß nicht, ob das durchführbar ist", meint Peter Tschernegg aus Dornbirn. "Ich persönlich würde zahlen." Man solle es einmal ausprobieren und sehen, was rauskomme.