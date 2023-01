Ärztekammer spricht sich für Stornogebühr bei verpassten Arztterminen aus

ÖÄK-Präsident Johannes Steinhart appelliert zu Termindisziplin bei Ordinationsbesuchen. Für nicht abgesagte Arzttermine soll eine Stornogebühr bezahlt werden müssen.

"Gerade jetzt, in dieser Phase hoher Belastung, ist Termindisziplin in den Ordinationen besonders wichtig", appelliert der Präsident der Österreichischen Ärztekammer Johannes Steinhart in einer Aussendung am Mittwoch an Patienten.