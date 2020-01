"Soll bleiben wie es ist": ÖAAB-Lehrersprecher zur Anti-Notenzwang-Petition

Der Verein "Gemeinsam Zukunft Lernen" hat eine Petition gegen Notenzwang an Schulen gestartet. VOL.AT sprach mit ÖAAB-Lehrervertreter Wolfgang Türtscher über die Petition, das Notensystem und dessen Sinn.

Immer wieder wird in Österreich das Benotungssystem in Schulen diskutiert. Lange gab es neben den bestehenden Ziffernnoten auch alternative Leistungsbeurteilungen - etwa eine Ampelskala. 2018 folgte die Rückkehr zum Ziffernnotensystem als einzige Beurteilungsform. In wenigen Wochen, wenn das Semesterzeugnis für 2020 vergeben wird, herrscht somit in Österreich wieder Notenzwang. Der gemeinnützige Verein "Gemeinsam Zukunft Lernen" aus Lustenau will das so nicht hinnehmen: " Nein zum Notenzwang - Ja zur Wahlfreiheit der Beurteilungsform " - diesen Titel trägt die Petition der Organisation.

Einschränkung der Freiheiten

"Sollte so bleiben wie es ist"

"Die Petition ist dann erfolgreich, wenn sie bei einem Volksbegehren 100.000 Stimmen erreicht", meint Türtscher, der selbst Lehrer am BG Bregenz-Blumenstraße ist. "Wir haben im Parlament derzeit eine Zweidrittelmehrheit für die Notengebung. Also ich erachte die Chancen nicht für besonders gut", gibt der Lehrersprecher zu verstehen. Außerdem: "Ich stelle mir das schwierig vor in einer Volksschule mit zwei dritten Klassen: In der A-Klasse mit Note - in der B-Klasse ohne Note", so der ÖAAB-Obmann weiter. "Da halte ich die Verwirrungen, die entstehen, für größer." Eine Systemänderung habe oft mehr Nachteile als Vorteile. "Es sollte im Wesentlichen so bleiben, wie es ist", schließt Türtscher.