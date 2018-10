Vorarlberg: "Einführung der Ziffernnoten für Volksschulkinder ist nicht kindgerecht!"

Die schwarz-blaue Bundesregierung hat die Einführung von Ziffernnoten für Volksschulkinder beschlossen.

Die mündliche Beurteilung wird damit abgeschafft. „Kleinen Volksschulkindern und ihren Eltern hat man damit einen Bärendienst erwiesen“, so SPÖ-Bildungssprecherin Gabi Sprickler-Falschlunger in einer Aussendung. „Das noch sehr junge Kind wird durch Ziffernnoten einer verkürzten Beurteilung unterzogen. Den vielen verschiedenen Stärken des Kindes wird damit zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt.“ Das sehen offenbar auch über 800 Pflichtschulpädagogen so. Sie haben eine Resolution gegen das Regierungsvorhaben unterzeichnet. Und das, obwohl die mündliche Beurteilung eines Kindes für sie mit wesentlich mehr Arbeit verbunden ist.