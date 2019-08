Soldatenverein in Vorarlberg: Gantner beriet sich mit Experten

Nach einem VOL.AT-Bericht über den ominösen Soldatenverein "Uniter" beriet sich Sicherheitslandesrat Christian Gantner mit den Sicherheitssprechern der im Vorarlberger Landtag vertretenen Parteien sowie mit Vertretern der Landespolizeidirektion und des Landesamtes für Verfassungsschutz.

Erstes Treffen im Juli

Uniter traf sich im Juli in Bregenz. In einem Gasthaus in Bregenz kamen

zwölf Menschen zusammen, um sich zu vernetzen und ihre Gedanken auszutauschen. So lautete zumindest die Veranstaltungsbeschreibung des ersten Treffens des höchst umstrittenen Vereins. Was tatsächlich besprochen wurde, weiß man nicht. Allgäu Rechtsaußen berichteten als erste von der Zusammenkunft. Uniter steht vor allem in Deutschland im Fokus der Behörden. Der Grund: Rechtsextremismus und Terrorverdacht. Die Organisation Uniter war im letzten Jahr stark in Verruf geraten, nachdem die taz eine ausführliche Recherche zum rechten Gedankengut und die Strukturen innerhalb des Vereins veröffentlichte. Nun weitet der deutsche Soldatenverein seinen Aktionsradius nach Österreich, genauer Vorarlberg, aus.