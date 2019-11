Sohn von Ex-Bundespräsident von Weizsäcker im Wahn getötet

Ein wahnhafter Hass auf die durch zahlreiche Persönlichkeiten bekannte Familie von Weizsäcker soll das Motiv für den tödlichen Messerangriff auf den Berliner Chefarzt Fritz von Weizsäcker gewesen sein.

Die Generalstaatsanwaltschaft Berlin beantragte nach der Vernehmung des 57-jährigen mutmaßlichen Angreifers am Mittwoch dessen Unterbringung wegen Mordes und versuchten Mordes in einer Psychiatrie.

Der Fall löste auch in der deutschen Bundesregierung Entsetzen aus. Der Sohn des früheren Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker war seit 2005 Chefarzt der Abteilung für innere Medizin der Schlosspark-Klinik im Berliner Stadtteil Charlottenburg. Am Dienstagabend hielt der Spezialist für Lebererkrankungen dort einen öffentlich zugänglichen Vortrag.

"Wahnbedingte Abneigung"

Nach Angaben der Generalstaatsanwaltschaft reiste der spätere mutmaßliche Mörder aus seiner Heimat in Rheinland-Pfalz am Dienstag mit dem Zug nach Berlin zu diesem Vortrag. Er soll "in einer wohl wahnbedingten allgemeinen Abneigung" gegen die Familie von Weizsäcker gehandelt haben.

So soll er im Vorfeld der Tat im Internet recherchiert haben und dabei auf den Vortrag gestoßen sein. Bevor er startete, soll er sich noch in Rheinland-Pfalz das spätere Tatmesser gekauft haben.

In den Hals gestochen

Am Dienstagabend soll der Angreifer zunächst im Zuschauerbereich den Vortrag fast bis zum Schluss verfolgt haben. Er sei dann zum Podium gegangen und soll dort von Weizsäcker in den Hals gestochen haben - dieser starb noch am Dienstagabend an den Folgen des Stichs.