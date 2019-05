So viel wie noch nie: Rekord-Niederschläge in Vorarlberg

Der starke Regen im Westen hat in Teilen Vorarlbergs neue Rekorde für die Regenmenge in 48 Stunden gebracht.

In den letzten Tagen sind in Teilen von Vorarlberg und Nordtirol wie erwartet sehr große Regenmengen zusammengekommen. Stellenweise gab es sogar neue Rekorde für die Regenmenge in 48 Stunden: So regnet es in Alberschwende (V, Bregenzerwald) in 48 Stunden 220 Millimeter. Der alte Rekord war hier 205 Millimeter im Mai 1999.

Auch in Sulzberg im Bregenzerwald gab es einen neuen Rekord: 219 Millimeter in 48 Stunden. Der alte Rekord lag hier bei 150 Millimeter im Juni 2013. Dornbirn erreicht einen neuen Rekord mit 163 Millimeter in 48 Stunden. Der bisherige Rekord war hier 154 Millimeter im Juni 2013.

In Bregenz kamen innerhalb von 48 Stunden 206 Millimeter Regen zusammen. Der Rekord liegt hier weiterhin bei 213 Millimeter im Juni 2013.

Teils mehr Regen als in einem gesamten durchschnittlichen Mai Betrachtet man nicht nur die Regenmengen innerhalb von 48 Stunden, dann sind seit Beginn des Regens am Sonntag in Sulzberg und Alberschwende rund 235 Millimeter zusammengekommen und in Bregenz 220 Millimeter.

In Kössen (T) regnete es von Sonntag bis Mittwoch Vormittag 135 Millimeter, in Mondsee 85, in Salzburg-Freisaal 70, in Bad Ischl 55, in Ramsau/Dachstein 50 und in Retz 40 Millimeter.

Zum Vergleich: In Vorarlberg hat es somit stellenweise in den letzten drei Tagen mehr geregnet als in einem gesamten durchschnittlichen Mai. Die mittlere Regenmenge in einem gesamten Mai liegt in Alberschwende und Sulzberg bei 200 und in Bregenz bei 146 Millimeter.