So soll die Internationale Schule aussehen

Mag. Maria Strolz, Direktorin Sacré Coeur Riedenburg, war am Freitag zu Gast bei "Vorarlberg LIVE" und sprach über das neue Schulsystem und was sich mit der Internationalen Schule noch ändern wird.

Ab Herbst 2023 wird die Sacré Coeur Riedenburg zur Internationalen Schule. Damit wird die Privatschule, die über die Landesgrenzen hinaus einen hervorragenden Ruf als Bildungseinrichtung besitzt, in Zukunft auch einen "Internationalen Zweig" anbieten.

Die ersten zwei Jahre soll der Unterricht bilingual gestaltet werden, anschließend in Englisch. Für Eltern, die ihre Kinder auf die "Internationalen Schule" schicken wollen, wird ein Schulgeld fällig. Über das neue Schulsystem, was sich ändern wird und weitere Details sprach Direktorin Maria Strolz am Freitagabend bei "Vorarlberg LIVE".