Internationale Schule Vorarlberg startet 2023

Die erste Internationale Schule im Ländle wird in einem Jahr eröffnet. Standort ist am Sacré Coeur Riedenburg in Bregenz.

Eine starke internationale Vernetzung ist für Vorarlbergs Wirtschaft, die Menschen und die Region von großer Bedeutung. Deshalb startet im Herbst 2023 die erste internationale Schule in Vorarlberg.

Im Sacrè Coeur Riedenburg traf man sich zur Unterschrift. Dem Konzept der Internationalen Schule steht nichts mehr im Wege.

Ziel ist die Rekrutierung internationaler Fachkräfte für die Unternehmen in Vorarlberg. Aber nicht nur deren Kinder, auch Kinder aus dem Ländle sind laut einer Studie der Wirtschaftskammer und der Industriellenvereinigung relevant für dieses Schulmodell. Eine Elternbefragung hat ergeben, dass grundsätzlich ein großes Interesse besteht. Eine Einrichtung dieser Art ergänzt die Bildungslandschaft in Vorarlberg um ein Modell, dass schon seit längerer Zeit von Industrie und Wirtschaft gefordert wurde.

Ab der 5. Schulstufe

"Den Abschluss der Internationalen Schule bilden die AHS-Matura und das IB-Diploma (IBD). Die internationale Schule beginnt mit der 5. Schulstufe, ein Quereinstieg ist gegenwärtig nicht vorgesehen. Der AHS-Lehrplan bildet die Basis, das IB-Diploma wird ergänzend dazu angeboten und mit unserem Curriculum verknüpft", erklärt Direktorin Maria Strolz.