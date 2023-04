So sieht's aktuell beim Emser Rathausquartier aus

Neues Zentrum für Ems

Sie ist nicht zu übersehen, die große Baustelle am Eingang zum Emser Zentrum. Wo bis Ende 2024 das neue Zentrum entstehen soll, wird derzeit noch kräftig gewerkelt. Neben dem neuen Rathaus entstehen auch eine öffentliche Tiefgarage, ein Park, Geschäfte und Cafés, das Literaturhaus Vorarlberg und eine neue Begegnungszone.

Aktuelle Bilder von der großen Baustelle in Hohenems.

An den Gebäuden und der Tiefgarage wird fleißig gebaut.

Arbeiten im Zeitplan

Laut der Stadt liegen die Arbeiten so weit im Zeitplan. Die Baugrube ist teils noch offen, zwei Kräne stehen auf dem Grundstück. Der Ausbau läuft teilweise schon auf mehreren Geschossen, auch die Arbeiten an der zweigeschossigen Tiefgarage laufen. Kies und Schutt werden mit Baggern bewegt. Auch an der alten Villa Rosenthal wird gebaut: Sie soll revitalisiert werden und ist daher momentan von einem Gerüst umgeben.