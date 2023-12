Der Blick von der Pfänder-Bergstation am Montag, 18.12.2023.

So schön kann die Nebelsuppe über dem Bodensee sein

In Vorarlberg und der gesamten Bodenseeregion sorgte dichter Nebel in den vergangenen Tagen für ein beeindruckendes Naturschauspiel. Der Aufstieg in die Höhe lohnte sich nicht nur, um etwas Sonne zu genießen.

Die Bodenseeregion ist insbesondere im Herbst und Winter für ihre Nebelphänomene bekannt. Die dichte Nebelsuppe, der sich oft stunden- oder sogar tagelang hält, kann das gesamte Rheintal in eine graue Decke hüllen. Verschont bleiben oft nur höher gelegene Dörfer und natürlich die Berge.