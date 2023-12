Kaiserwetter in den Bergen: So sieht es heute auf Vorarlbergs Skipisten aus

Der Winter zeigt sich am Dienstag von seiner schönsten Seite.

Bei ruhigem Hochdruckwetter und strahlendem Sonnenschein herrscht Kaiserwetter auf Vorarlbergs Bergen, während im Tal Nebel die Sicht behindert. Der Zauber hält aber nicht allzu lange an: Für Mittwoch kündigt sich eine Kaltfront mit dichten Wolken, Regen und Schnee an. Laut Jörg Kachelmann und seinem Team stehen Zürs am Arlberg turbulente Tage bevor, mit intensiven Schneefällen, Sturm und Gewittern ist zu rechnen. Ab Donnerstag werden auf den Bergen oberhalb von Zürs Sturm- und Orkanböen von 120 bis 150 km/h dabei sein.