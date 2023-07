So schmeckt das Eis zu "Madame Butterfly"

Heidelbeeren-Limetteneis

"Beim eigens für die Bregenzer Festspiele kreierten Eis handelt es sich um ein Heidelbeer-Limetteneis mit weißer Schokolade", verrät Julia Arnold von der Eismanufaktur. "Ziel war es, die Farben vom Bühnenbild und einen sensationellen Geschmack in ein Eis zu verpacken."

Das Eis ist rot und von einer gelb-weißen Sauce durchzogen. Auch Limetten-Schale darf nicht fehlen. Optisch kommt das Eis sehr nahe an die Seebühne heran. "Heidelbeeren haben gerade Saison und mit der frischen Limette wird der tolle, heiße Sommer nochmals unterstrichen", meint Arnold.

So schmeckt das Eis

So also sieht das Eis aus. Doch wie schmeckt es? VOL.AT war vor Ort bei der Eisdiele von Kolibri in Bregenz und hat die neue Eissorte für euch getestet: