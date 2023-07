Festspiel-Wetter: Wechselhafter Mix aus Sonne und Wolken, lokale Regenschauer möglich

Die kommenden Tage in Vorarlberg bringen ein leicht wechselhaftes Wetter für die Festspielbesucher.

Am Freitag steigt die Gewitterbereitschaft bereits wieder an, begleitet von kräftigen Regenschauern und Blitz und Donner. Die Temperaturen bewegen sich zwischen 20 und 24 Grad. Auch am Samstag ist mit gewittrigen Schauern und kräftigem Platzregen zu rechnen, bei Tiefstwerten von 10 bis 14 Grad und Höchstwerten von 20 bis 24 Grad. Die Mittelfristvorschau deutet auf einen hochsommerlichen Sonntag hin, gefolgt von einem föhnigen Montag mit erneuten Gewitterschauern. Am Dienstag wird es durch eine Kaltfront wieder kühler, begleitet von kräftigen Schauern und Gewittern.