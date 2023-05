So rollt es sich in der neuen Dornbirner Skatehalle

Patrick Sila (Ice Scream SB) und die heimische Skateboardszene zeigen in einem Video, was die neue Halle kann. Offizielle Eröffnung am 24. Mai.

Der junge Kreativkopf, Filmemacher und Labelboss von (Ice Scream SB) Patrick Sila hat mit Vertretern der lokalen Skateboardszene die fabrikneue Halle im ehemaligen Schlachthof in Dornbirn auf Herz und Nieren geprüft.

self all Open preferences.

Herausgekommen ist ein Clip, der sich sehen lassen kann und der zeigt, dass bei der neuen und endlich überdachten Heimstätte für die Skateboard-Szene ein kleines, aber feines Schmuckstück herausgekommen ist.

Die Halle kann mit jeder Menge Features aufwarten. ©handout/Sila

Locals zeigen ihr Können

Simon Rieder, Joshua Grabul, Paul Eller, Patricc Wolf, Fabian Tamegger, Nadja Nesensohn und Chuck Bauer durften die Anlage bereits vor der offiziellen Eröffnung am 24. Mai ausgiebig testen. Und konnten sich mit dem neuen Beton und die vielen Obstacles anfreunden, wie auf dem kurzen Videoclip zu sehen ist.

Kickflip in der neuen Heimstätte für die Skateboardszene. ©handout/Sila

Nach jahrelangem Warten haben die Skateboarder nun eine überdachte Möglichkeit für ihren Sport in Dornbirn. ©handout/Sila

self all Open preferences.

self all Open preferences.