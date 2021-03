So ist die Stimmung in der Startup-Szene

Insgesamt 1.200 Neugründungen gab es 2020 im Land – gegenüber dem Vorjahr ist das ein Anstieg um mehr als elf Prozent.

Julia Grahammer, Leiterin der Initiative Startupland Vorarlberg, sprach bei "Vorarlberg Live" über die Stimmung in der Startup-Szene in Vorarlberg und was sich in den letzten Monaten unter erschwerten Bedingungen getan hat.