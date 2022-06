So groß ist das Neo-Nazi-Problem im Fußball

Investigativ-Journalist Michael Bonvalot sprach am Freitag in "Vorarlberg LIVE" über die "Causa Hinteregger".

Der Fußballer wollte in seinem Heimatort ein Fußballturnier auf die Beine stellen, als Geschäftspartner holte er sich Sickl - der aus derselben Gemeinde kommt - ins Boot. Dass Hinteregger nichts über die anderen "Interessen" seines Partners wusste, hält Investigativ-Journalist Michael Bonvalot - er hatte die Causa aufgedeckt - für fragwürdig. "Da wäre er sehr weltfremd", so der Bonvalot am Freitag in "Vorarlberg LIVE".