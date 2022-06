Hinteregger weist Vorwürfe wegen Rechts-Kontakt zurück

Martin Hinteregger wollte ein Hobbyturnier ausrichten und hat nun ein Problem - weil ein bekannter Rechtsradikaler bei der Organisation half. Hinteregger und auch Eintracht Frankfurt distanzierten sich rasch.

Kontakte in die rechte Szene, dieser Vorwurf wog schwer, und Eintracht Frankfurt wollte das gerne auf direktem Wege klären - doch Martin Hinteregger war erstmal nicht zu erreichen. Die Verantwortlichen des Klubs hätten es versucht, teilte die Eintracht am späten Donnerstagnachmittag mit, konnten "die Angelegenheit aber nur mit dessen Berater erörtern".

Auf Instagram schon reagiert

Auf Instagram allerdings hatte Hinteregger schon am Mittag reagiert und sich entschieden zur Wehr gesetzt. "Ich habe durch meine Zeit im Profifußball und auch privat Freunde auf der ganzen Welt", schrieb Hinteregger, "und weise Anschuldigungen, dass ich rechts orientiert bin, klar ab und setze mich weiter gegen jegliche Art der Diskriminierung ein."

Bekannter Rechtsradikaler

Passiert war folgendes: Hinteregger wollte in der kommenden Woche in seiner Heimat Kärnten ein Hobby-Turnier veranstalten. Bei der Organisation des "Hinti-Cup" wirkte in Heinrich Sickl allerdings auch ein bekannter Rechtsradikaler aus Österreich mit. "Ich habe keine Kenntnisse über vergangene oder zukünftige Aktivitäten seitens der Familie Sickl, ich möchte lediglich ein Fußballturnier stattfinden lassen, und mehr nicht", führte der österreichische Nationalspieler nun aus. Er werde nun "jegliche Geschäftsbeziehung zur Familie Sickl aufgrund des aktuellen Wissensstandes mit sofortiger Wirkung" abbrechen und auch die "Veranstaltung Hinti-Cup wird alternativ geprüft".