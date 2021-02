So geht es nach der Schulöffnung weiter

Am Montag wurden die ersten Öffnungsschritte nach dem Lockdown fixiert.

Seit Montagabend sind die ersten Öffnungsschritte nach dem harten Lockdown in Österreich bekannt. Auch die Schulen werden am 8. Februar wieder die Türen öffnen. In Mittel- und Oberstufen wird es zunächst nur Schichtbetrieb geben. Bildungsminister Heinz Faßmann wird am Dienstag um 9 Uhr gemeinsam mit Innenminister Karl Nehammer vor die Presse treten und Details zur aktuellen Corona-Situation und dem weiteren Vorgehen bekannt geben. VOL.AT berichtet live.