Wieder Präsenzunterricht für getestete Schüler

An den Schulen soll nach der Rückkehr aus den Semesterferien wieder Präsenzunterricht stattfinden - allerdings dürfen daran nur Schüler teilnehmen, die sich auch einem Corona-Test unterziehen.

An den Volksschulen dürfen alle getesteten Schüler gleichzeitig in die Klassen zurückkehren, an den anderen Schulen wird ein Schichtbetrieb mit zwei Gruppen eingeführt, die sich alle zwei Tage abwechseln. Am fünften Wochentag bleibt es an letzteren beim Distance Learning.

Indirekte Testpflicht für Schüler

Distance Learning am Freitag

Auch an den höheren Schulstufen gibt es Abweichungen vom bisherigen Plan: Bisher war ein Schichtbetrieb mit zwei Gruppen und täglichem Wechsel der Gruppen vorgesehen, die Schulen haben dies vor allem in Wien und Niederösterreich auch bereits so eingeteilt und den Eltern kommuniziert. Nun soll zunächst am Montag und Dienstag die Gruppe A in der Schule sein, Mittwoch und Donnerstag die Gruppe B und am Freitag alle Schüler daheim im Distance Learning verbleiben. In der Woche darauf beginnt dann die Gruppe B. Begründet wird die Änderung bei der Gruppeneinteilung mit den Tests an der Schule: So reicht pro Schüler ein Test pro Woche. Auch hier gilt: Wer nicht an den Tests teilnimmt, erhält Arbeitsaufträge.