So bewirbt sich Manuel aus Lustenau bei "7 vs. Wild"

Die Kandidaten treten in sieben Teams an und stellen sich gemeinsam dem Survival-Experiment. Manuel Baus aus Lustenau will es wagen: Er bewarb sich für die "Wildcard".

VOL.AT traf den 30-jährigen am Alten Rhein in Lustenau.

"Komm, versuchst’ es diesmal"

Manuel Baus kommt ursprünglich aus Deutschland und wohnt in Lustenau. "Fritz Meinecke, von dem das Ganze ja ausgeht – der YouTuber – den habe ich schon länger verfolgt", erklärt er im VOL.AT-Gespräch. So stieß er auch auf seine Serie mit "überkrassem Erfolg". Die ersten zwei Staffeln habe er "durchgesuchtet". "Als es dann wieder hieß, sie suchen wieder ’ne Wildcard, habe ich halt gedacht: Komm, versuchst’ es diesmal", gibt er zu verstehen.

Bewerbung per Video

Manuel Baus im VOL.AT-Gespräch

In der dritten Staffel ginge es für die Kandidaten diesmal in die Wildnis Alaskas oder Kanadas. "Dort muss man dann 14 Tage lang aushalten", erklärt der Vorarlberger Bewerber. Die Challenge besteht darin, dass man nichts mitnehmen darf als die Klamotten, die man am Körper trägt und die "Fit-in-the-bottle-challenge". "Alles, was in ’ne ein-Liter-Flasche hineinpasst, das darf man mitnehmen", meint Manuel.