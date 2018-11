Smart City Dornbirn präsentiert Ideen am Spielboden

Die Stadt Dornbirn will mittels Technik und dem "Internet der Dinge" zukunftsfit und attraktiver werden. Die ersten Ideen des "Smart City Wettbewerbs" werden am Mittwoch im Spielboden präsentiert.

Bis zum 20.11. konnten die Ideen für den “Smart City Wettbewerb” eingereicht werden, am Mittwoch werden einige der Ideen und Projekte im Rahmen der Innovationsdays der Plattform V im Spielboden Dornbirn vorgestellt und präsentiert. Beginn der Veranstaltung ist um 17 Uhr mit den Pitches des Innovation Days, um 19:00 werden die “Smart City”-Ideen präsentiert, ob nun smarte Feuerwehrautos oder Carsharingmodelle.

Technik und Internet der Dinge

Gesucht werden vor allem Lösungen, die auf Technik und/oder dem “Internet der Dinge” fußen, um Dornbirn sicherer, attraktiver und zukunftsfähiger zu machen. Bis Februar sollen dann die ersten Prototypen entstehen und an der HTL Dornbirn gesammelt werden. Die besten Ideen werden danach in den BusinessLabs im Rahmen eines 12-monatigem Incubator Programm weiterentwickelt. Erste Projekte aus dem “Smart City Wettbewerb” sind derzeit in der praktischen Umsetzung.