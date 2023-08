Skurril: Xbox-Controller mit Pizza-Geruch

Für den Start des neuen Animationsfilms "Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem" hat sich Microsoft etwas ganz Besonderes überlegt: Es werden ein paar Xbox-Controller im Turtles-Look verlost - mit Pizzageruch!

Controller mit besonderem Aroma

Den "weltweit ersten Controller mit Pizzaduft" kann man allerdings nicht kaufen, sondern lediglich bei einem Gewinnspiel von Microsoft ergattern. Die limitierten Controller sind schlamm-grün und in in vier Varianten erhältlich, die jeweils die charakteristischen Farben, Waffen und Persönlichkeiten der Ninja Turtles Leonardo, Raphael, Donatello und Michelangelo repräsentieren sollen.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an

Pizza-Duftspender

Das Stück Pizza, das aus dem Controller herauszuragen scheint, ist ein Duftspender, der laut Microsoft für den entsprechenden Geruch sorgen soll: "Stille Deinen Hunger mit dem weltweit ersten Controller mit Pizzaduft! Diese exklusiven kabellosen Xbox-Controller sind mit einem eingebauten Duftspender in Form eines leckeren New Yorker Pizzastücks ausgestattet, das den Geruch des geliebten Essens der Turtles in Dein Wohnzimmer bringt." Abgesehen von diesem ungewöhnlichen Feature hat der Controller allerdings keine speziellen Zusatzfunktionen.