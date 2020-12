Skivergnügen trotz drittem Lockdown: So denken Vorarlberger Wintersportler

Trotz Lockdown haben die Skigebiete geöffnet. VOL.AT hat sich am Bödele in Schwarzenberg bei Wintersportlern umgehört.

Vorarlbergs Skigebiete haben trotz Lockdown geöffnet. Und: Sie werden auch gut besucht. Vor allem am Samstag herrschte in den Skigebieten reger Betrieb. Für Aufregung sorgten auch Fotos von Menschenansammlungen vor den Skiliften.

Um das Skifahren möglichst sicher zu gestalten, gelten auch in den Skigebieten strenge Corona-Maßnahmen. So muss etwa eine FFP2-Maske getragen werden, auch Abstand muss gehalten werden. Beim VOL.AT-Lokalaugenschein im Familienskigebiet Bödele in Schwarzenberg fiel auf: Aufgrund des bewölkten Himmels waren zwar am Montag weniger Wintersportler unterwegs, diese hielten sich aber meist an die Sicherheitsmaßnahmen.