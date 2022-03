Skimeisterschaft, Propaganda, Teuerungen und Neues aus Hohenems

Skirennläufer Johannes Strolz, NEOS Lab Direktor Lukas Schretzmayer-Sustala, Cybersecurity-Spezialist Dr. Lennart Maschmeyer und Dieter Egger, Bürgermeister von Hohenems heute ab 17 Uhr in "Vorarlberg LIVE".

Johannes Strolz, Skirennläufer und Olympiasieger

Mit zwei Goldenen und einer silbernen Medaille kehrte Johannes Strolz von den Olympischen Spielen in Peking zurück. Beim Weltcup Finale in Courchevel und Méribel schied er jedoch am Sonntag beim ersten Durchgang aus. Ab Dienstag geht es weiter mit den österreichischen Skimeisterschaften am Grasjoch und auf der Seebliga. In "Vorarlberg LIVE" redet Johannes Strolz heute über eine aufregende Saison und seine Erwartungen für die Meisterschaften im Ländle.

Dr. Lennart Maschmeyer, Senior Researcher in Cybersecurity ETH Zürich

Der Ukraine-Krieg ist auch ein Krieg der Bilder und Nachrichten. Immer wieder sind Fake News, falsche Bilder und Videos online im Umlauf. Die Informationen können häufig keiner Quelle zugeordnet werden. Russland und die Ukraine nutzen den digitalen Raum, um zu überzeugen, abzulenken oder in die Irre zu führen. Gerold Riedmann redet heute in "Vorarlberg LIVE" mit Dr. Lennart Maschmeyer, Senior Researcher beim Center für Security Studies der ETH Zürich über die Propaganda im Ukraine-Krieg.

Lukas Schretzmayer-Sustala, NEOS Lab Direktor

Nach einer aktuellen Berechnung des Centre of Economic Scenario Analysis and Research (CESAR) für das NEOS Lab, der Parteiakademie der NEOS, liegen die Einkommensverluste für einen Haushalt in diesem Jahr bei rund 400 Euro. Grund sind die Energiepreise und die darauffolgenden indirekten Preiseffekte. Lukas Schretzmayer-Sustala fordert aufgrund dieser Ergebnisse einmal mehr die Berücksichtigung der heimischen Inflation im Steuersystem. Wie er die Arbeitseinkommen entlasten würde, berichtet Lukas Schretzmayer-Sustala, Direktor des NEOS Lab heute in "Vorarlberg LIVE".

Dieter Egger, Bürgermeister von Hohenems

Hohenems sucht Unterkünfte in jeglicher Größe für Menschen aus der Ukraine. "Wir sind mit unseren Gedanken bei den Menschen in der Ukraine und ihren Angehörigen in unserem Land", sagt Dieter Egger, Bürgermeister von Hohenems. Aber auch Übersetzer und Dolmetscher sucht die Gemeinde aktuell, um mit den Vertriebenen aus der Ukraine kommunizieren zu können. Um Hilfsbereitschaft und um Neues aus Hohenems geht es heute mit Dieter Egger ab 17 Uhr in "Vorarlberg LIVE".

VORARLBERG LIVE am Montag, 21. März 2022

Wann: ab 17 Uhr live auf VOL.AT, VN.at und Ländle TV

Gäste: Johannes Strolz, Dr. Lennart Maschmeyer, Lukas Sustala (NEOS), Dieter Egger (FPÖ)

Moderation: Gerold Riedmann (VN-Chefredakteur)

Die Sendung "Vorarlberg LIVE" ist eine Kooperation von VOL.AT, VN.at, Ländle TV und VOL.AT TV und wird von Montag bis Freitag, ab 17 Uhr, ausgestrahlt. Mehr dazu gibt's hier.

