Skilehrer, EURO-Fieber und Literatur in Lech

Nicola Steiner, Kuratorin des Literaricum Lech, Conny Berchtold, neuer Obmann des Skilehrerverbandes und VN-Sportchef Christian Adam heute zu Gast in „Vorarlberg LIVE“.

Vom 8. Bis zum 10. Juli feiert die Kulturveranstaltung Literaricum in Lech Premiere. Große Literaten wie Michael Köhlmeier und Raoul Schrott führen gemeinsam mit Nicola Steiner, schweizer-deutsche Kulturjournalistin und Gastgeberin des Literaturclubs im Schweizer Radio durch ein vielseitiges Programm. So eröffnet Daniel Kehlmann mit einem Vortrag über ein Meisterwerk der Weltliteratur die Veranstaltung. Mehr dazu heute um 17 Uhr in „Vorarlberg LIVE“.

Der Leiter der Schulsportabteilung der Bildungsdirektion, Conny Berchtold, wurde vergangenes Wochenende in einer außerordentlichen Generalversammlung mit großer Mehrheit zum neuen Obmann des Skilehrerverbandes gewählt. Wo im Skilehrerverband dringender Handlungsbedarf herrscht und welches Programm er umsetzen möchte, berichtet Conny Berchtold ab 17 Uhr in „Vorarlberg LIVE“.

Österreich hat es geschafft – sie sind zum ersten Mal im Achtelfinale der Fußballeuropameisterschaft. Am Samstag treten sie im Wembley-Stadion gegen Italien an. Die britische Regierung hatte sich nun dazu entschlossen, trotz Sorgen um die Delta-Variante, die Anzahl der Zuschauer zu erhöhen. Am Samstag könnten also bis zu 45.000 Fans das Spiel im Stadion verfolgen. VN-Sportchef Christian Adam berichtet heute live aus Wembley.