Arm und Reich, Pride Week und Industrie 4.0

Heute in "Vorarlberg LIVE": Die Nationalratsabgeordneten Sigrid Maurer (GRÜNEN) und Yannick Shetty (NEOS) und die Geschäftsführerin des ScaleUp Crate.io Eva Schönleitner.

Sigrid Maurer kämpft im Namen der Grünen gegen Ungerechtigkeiten und die Kluft zwischen Arm und Reich. Eine Kluft, die durch die Pandemie verstärkt wurde. Mit welchen Mitteln Sigrid Maurer dagegen vorgehen möchte und wie sie über das Antikorruptionsvolksbegehren gegen Finanzminister Gernot Blümel denkt, erzählt sie heute ab 17 Uhr in "Vorarlberg LIVE".

Noch bis Sonntag geht die Pride Week in Vorarlberg. Als Sprecher der NEOS für die Themen Integration, Sport, Jugend und LGBTIQ* wird Nationalratsabgeordneter Yannick Shetty heute in Bregenz zugegen sein. In "Vorarlberg LIVE" spricht er über das Blutspendeverbot für Homosexuelle und wie man gegen Hass und Anfeindungen vorgehen kann.