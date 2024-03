Skifliegen: Dornbirnerin Pinkelnig will beim Vikersund-Weltcup 200-m-Marke knacken

Nach der WM-Generalprobe auf den neuen Trondheim-Schanzen geht es für die Elite der Skispringerinnen zur Weltcup-Premiere im Skifliegen. Vom Weltrekord-Bakken in Vikersund sind Eva Pinkelnig und Co. auch 2023 geflogen, aber noch ohne Weltcup-Status.

Pinkelnig mit großen Zielen: "Schauen wir, dass wir in Vikersund den 200er holen"

Sara Marita Kramer lässt aus: 'Wir haben entschieden, dass wir es dieses Jahr auslassen'

Premiere für Eder und Seifriedsberger: 'Jacqui hat einige coole Sprünge gemacht und Lisa macht ganz gute Sachen'

Unter den 17 genannten Athletinnen stellen auch Norwegen und Slowenien ein Trio, geflogen wird an beiden Tagen ab 10.00 Uhr MEZ. Die Männer sind am Samstag um 16.00 und am Sonntag um 15.30 Uhr an der Reihe. Stefan Kraft könnte bei aktuell 303 Zählern Vorsprung schon am Samstag seinen insgesamt dritten Gesamtweltcupgewinn fixieren, stehen nach dem Wochenende doch nur noch nächste Woche zwei Planica-Flugbewerbe an. In der Raw Air könnte dem Skiflugweltrekordler und -weltmeister bei 26 Punkten Rückstand sein Landsmann Jan Hörl noch gefährlich werden.