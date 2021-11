Liensberger am Arlberg gegen Gut-Behrami um Gesamtweltcupführung - Shiffrin, Vlhova fehlen.

Ski-Weltcup am Arlberg - "Liensi" gegen Gut-Behrami

Am Samstag starten die Damen, mit Lokalmatadorin Katharina Liensberger, in Lech/Zürs bereits um 10 Uhr in die Qualifikation für das Parallelrennen.

Mit den Parallelrennen am Wochenende in Lech/Zürs wird der alpine Ski-Weltcup fortgesetzt. Während bei den Frauen mit Weltmeisterin Katharina Liensberger am Samstag (10.00 Uhr Qualifikation/17.00 Finale/live ORF 1) Österreichs stärkste Kraft und Lokalmatadorin mit dabei ist, müssen die Männer die verletzten Marco Schwarz und Roland Leitinger vorgeben. Die Vorarlbergerin kann sich die Führung im Gesamtweltcup holen.

Bei der im Vorjahr ohne Zuschauer ausgetragenen Premiere im Ländle gewann die Slowakin Petra Vlhova vor Paula Moltzan (USA) und Lara Gut-Behrami (SUI). Elisa Mörzinger war als beste Österreicherin Achte geworden, mit Katharina Truppe (13.), Franziska Gritsch (14.) und Katharina Liensberger (16.) landeten vier in den Top 16.

Gut-Behrami bestätigte ihre Teilnahme für Samstag, indes fehlen mit Mikaela Shiffrin und Vlhova zwei absolute Topstars sowie auch die Siegerin und Drittplatzierte des Saisonauftakt-Riesentorlaufs in Sölden. Die US-Amerikanerin Shiffrin kämpft mit Rückenproblemen, Vlhova hat den Fokus bereits auf das Slalom-Doppel in Levi (Finnland) gelegt. Um Position eins im Gesamtweltcup kämpfen daher Gut-Behrami und Liensberger.

Es ist dies der einzige Parallel-Einzelbewerb im Weltcupkalender, auch bei Olympia ist diese Disziplin noch nicht im Programm. Das bisher letzte Rennen war jenes im Februar bei den Weltmeisterschaften in Cortina d'Ampezzo, das bei den Frauen turbulent ablief. Liensberger wurde zunächst als Silbermedaillengewinn ausgerufen, nach einiger Zeit wurde ihr dann wie der zeitgleichen Italienerin Marta Bassino Gold zugesprochen. Der ÖSV hatte die Verantwortlichen dafür aber erst auf das Regelbuch hinweisen müssen.

2G-Regel für Zuschauer

Die Piste auf dem eigens für Parallelrennen konzipierten Hang ist in gutem Zustand, präpariert wurde mit eingelagerten Schneedepots, dazu kam Neuschnee. Gestartet wird in 1.820 m, das Ziel liegt auf 1.718 m. Die durchschnittliche Neigung beträgt 29 Prozent. Für das Wochenende ist Niederschlag angesagt, Zuschauer sind laut 2G-Regel zugelassen.

Die besten 16 der Qualifikation am Vormittag, die in einem Lauf ausgetragen wird, qualifizieren sich für die abendliche Entscheidung. Für die Plätze 17 bis 30 laut Quali-Ergebnis gibt es ebenfalls Weltcuppunkte.