Grünes Licht für Ski-Weltcup in Lech/Zürs

In nicht mal zehn Tagen findet in Lech/Zürs der Skiweltcup im Parallelbewerb statt.

FIS-Renndirektor Markus Mayr hat grünes Licht für die beiden Parallelrennen im alpinen Ski-Weltcup am Wochenende der kommenden Woche (13./14. November) in Lech/Zürs gegeben.

Offizielle Bestätigung

Nach der positiven Schneekontrolle am Donnerstag sind die Rennen der Frauen am Samstag (10.00 Qualifikation, 17.00 Finale) und der Männer am Sonntag (10.00 Qualifikation, 16.00 Finalläufe) offiziell bestätigt.