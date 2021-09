Ski-Weltcup gastiert wieder in Lech Zürs - Mit Publikum

Lech Zürs macht sich startklar für den Audi FIS Skiweltcup am 13. und 14. November 2021. Heuer wird erstmals auch Publikum zugelassen sein.

Nach der erfolgreichen Rückkehr des Skiweltcups an den Arlberg geht Lech Zürs als Austragungsort von zwei Parallel-Riesentorläufen am 13. und 14. November 2021 in die zweite Runde. Die Vorbereitungen laufen planmäßig und auch Publikum ist im heurigen Jahr zugelassen. Der Online-Ticketverkauf wird damit am 1. Oktober 2021 starten.

Im vergangenen Jahr konnten Petra Vlhová (SVK) und Alexis Pinturault (FRA) die Parallelrennen jeweils für sich entscheiden. Die Riesentorläufe der Damen am Samstag, sowie der Herren am Sonntag, sind wieder die einzigen Parallelentscheidungen im FIS-Kalender 2021/22.

Infos zur Strecke

START: 1.820 m / ZIEL: 1.718 m / Höhendifferenz: 102 m

1.820 m / ZIEL: 1.718 m / Höhendifferenz: 102 m STRECKENLÄNGE: 365 m

365 m NEIGUNG: – Durchschn.. 29 % / Maximal: 50 % / Minimal: 4 %

Im letzten Jahr mussten die Weltcuprennen corona-bedingt ohne Publikum stattfinden – das ist heuer anders: Am 1. Oktober startet der Online-Ticketverkauf. Erlaubt ist ein Maximum von 3000 Zuschauenden, davon 500 VIP-Tickets. Auf ein Rahmenprogramm wie Autogrammstunden oder Weltcup-Partys muss jedoch nach wie vor verzichtet werden. Der Ticketverkauf wird darüber hinaus ausschließlich online stattfinden, vor Ort wird es keine Möglichkeit des Ticketerwerbs geben.

Die gesetzlich notwendigen 3G-Kontrollen werden bereits an den Parkplätzen in Lech, Rauz und Stuben stattfinden, während man von dort mit eigens organisierten Shuttles weiter nach Zürs gelangt. Angereist werden kann nur über die L198, da die Verbindung Lech-Warth zu diesem Zeitpunkt bereits geschlossen sein wird. Generell gilt es wieder das eigens für die Rennen ausgearbeitete Sicherheitskonzept des ÖSV und die offiziellen Maßnahmen und Regeln von Seiten des Bundes zu beachten, die heute noch nicht vorherzusehen sind, jedoch in regelmäßigen Updates online über www.lechzuers.com/fis-ski-weltcup/ nachgelesen werden können.

„Wir sind hocherfreut, im heurigen Jahr auch Publikum zu den Rennen begrüßen zu dürfen. Das letzte Jahr hat gezeigt, dass wir mit dem professionellen Sicherheitskonzept des ÖSV in Kombination mit den bis dahin geltenden bundesweiten Maßnahmen in der Lage sind, der Weltelite des alpinen Skilaufs und nun auch den Zuschauerinnen und Zuschauern einen gleichermaßen spannenden wie sicheren Aufenthalt in Lech Zürs zu ermöglichen.“ - Stefan Jochum, Mitglied des Organisationskomitees und Bürgermeister von Lech.