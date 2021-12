Silvester ohne Feuerwerk: So stehen Vorarlberger dazu

Mit oder ohne Feuerwerk? VOL.AT hat sich in Dornbirn umgehört, wie die Vorarlberger Silvester feiern.

Der Jahreswechsel steht kurz bevor. Jedes Jahr stellt sich die Frage: Feiert man Silvester mit Feuerwerk oder lässt man es lieber weg? In einigen Städten und Gemeinden ist es nicht erlaubt, einige Bürgermeister appellieren an das Weglassen und manche wollen sogar ein komplettes Verbot von privatem Feuerwerk. Auch einige Händler haben es aus dem Sortiment genommen.

Braucht's privates Feuerwerk?



Während das bunte Knallen für einige einfach dazu gehört, verzichten immer mehr auf Raketen und Co. Das zeigte sich auch bei einer nicht repräsentativen Umfrage von VOL.AT in Dornbirn. Der Großteil der Umfrageteilnehmer war sich einig: An Silvester braucht es kein privates Feuerwerk. Lieber solle es pro Gemeinde ein Großes geben, anstelle von vielen Kleinen von Privatpersonen.