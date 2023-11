Signa-Imperium vor dem Kollaps: Das ist die letzte Chance und Hoffnung von René Benko

Die finanzielle Rettung der Signa-Gruppe hängt von einer dringend benötigten Finanzspritze ab und mit wem jetzt Gespräche geführt werden.

Rettung in letzter Minute? Verhandlungen mit US-Hedgefonds

Signa-Gruppe braucht 500 bis 600 Millionen Euro

Auswirkungen auf österreichische Banken und internationale Aufmerksamkeit

Schweizer Privatbank

Benko zieht sich zurück

Bauprojekte gestoppt

Die anhaltenden finanziellen Schwierigkeiten haben auch die Fortsetzung mehrerer großer Bauprojekte in Deutschland beeinträchtigt. Die Bauarbeiten an der Alten Akademie in München und dem Elbtower in Hamburg liegen derzeit auf Eis. Die Signa-Holding hatte in der Bilanz für das Vorjahr Schulden von 2 Milliarden Euro ausgewiesen, von denen in diesem Jahr 1,3 Milliarden Euro refinanziert werden müssen. Bis Monatsende werden 500 Millionen Euro benötigt, um die laufenden Verpflichtungen zu erfüllen.