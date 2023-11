Immobilienmogul Benko in finanzieller Not: Trip im Privatjet nach Barcelona sorgt für Aufsehen

Der Tiroler Immobilienmogul René Benko sorgt erneut für Schlagzeilen: Während sein Konzern in finanzieller Not steckt, gönnte sich Benko einen Trip nach Barcelona.

Inmitten der finanziellen Turbulenzen seines Unternehmens entschied sich der Tiroler Immobilienmogul René Benko für einen luxuriösen Shopping-Trip nach Barcelona, schreibt das deutsche Nachrichtenportal "Bild.de". Ob es sich bei dem Flug nach Barcelona also vielleicht sogar um einen "Workation"-Trip gehandelt hat, ist nicht bekannt. Benko ist ja intensiv auf der Suche nach neuen Geldgebern - vielleicht auch in Barcelona?

Insolvenz angemeldet

Benko sucht Geldgeber

Trip nach Barcelona

Krisensitzung

Während die Krisensitzung am Freitag noch lief, verließ Benko laut "Bild.de" Innsbruck mit seinem Privatjet, um in einem Luxushotel in Barcelona abzusteigen. Am Sonntagnachmittag kehrte er nach Tirol zurück, mit zahlreichen Einkaufstüten und Akten im Gepäck. Das zeigen auch die von "Bild.de" veröffentlichten Fotos.