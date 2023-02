Sie werden nicht glauben, wo Vorarlberger überall Sex haben

Außergewöhnliche Orte

Wo hatten Vorarlberger schon einmal Sex? 22,64 Prozent stimmen für "auf einem Parkplatz". 11,41 Prozent geben an, noch nie an einem außergewöhnlichen Ort intim geworden zu sein. 17,3 Prozent hatten schon einmal am See GV, 14,61 in den Bergen. Auch in einem öffentlichen Gebäude (9,28 Prozent), am Arbeitsplatz (8,97 Prozent) oder in einem Lokal (7,64 Prozent) hatten einige schon Sex. Nur wenige waren schon einmal in einem Fußballstadion (2,33 Prozent), in einer Seilbahn-Kabine, auf der Messe (1,72 Prozent) oder gar auf der Festspiel-Tribüne (1,72) Prozent sexuell aktiv.