Paar aus Vorarlberg in flagranti erwischt: Jetzt spricht der Thermen-Chef

In flagranti erwischt

"Sie waren drinnen und haben im Solebecken das gemacht, was eher dem höchst privaten Bereich zuzuordnen ist", sagt Andreas Schauer, der Chef der Therme Lindau, gegenüber VOL.AT. Das Paar sei sozusagen in flagranti erwischt worden.

"Ist ja alles stimmungsvoll"

Er zeigt auch Verständnis dafür: "Warmes Wasser, schöne Beleuchtung, ist ja alles stimmungsvoll. Das regt natürlich vielleicht zusätzlich an." Ein gemeinsamer Saunagang, bei dem man nackt sei, könne zusätzlich anregen. "Aber das sollte man trotzdem nicht hier machen", verdeutlicht Schauer. "Wir haben eine hausinterne Sittenpolizei, die dem wirklich streng hinterher ist und das darf und sollte natürlich nicht sein."

"Wollten dann auch nicht bezahlen"

"Dann sind sie später raus und wollten auch nicht bezahlen", schildert Schauer im VOL.AT-Gespräch. "Irgendwann kam die Polizei. Da haben sie dann bezahlt." Die Polizei habe dann noch einen Alkoholtest durchgeführt. Nach 3:45 Uhr sei das Paar noch im Auto gesehen worden. "Sie sind dann davongerast und nach Österreich." Dort wurden das flotte Pärchen von der Vorarlberger Polizei in Feldkirch gestellt.

"Dürfen schon wieder kommen"

Hausverbot bekommt das Paar übrigens keines. "Die dürfen schon wieder kommen, weil anscheinend hat es ihnen ja doch recht gut gefallen bei uns", so der Thermen-Chef gegenüber VOL.AT. "Sie sollten halt nächstes Mal vielleicht ihren Eintritt bezahlen und das, was sie hier so anregt, vielleicht zu Hause zu Ende führen." Schauer würde sich zudem eine Entschuldigung bei seinen Mitarbeitern wünschen.