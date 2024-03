Sicherheit in Dornbirn: Wartezeiten auf Ebniterstraße wegen Felsräumungsarbeiten

In den nächsten Wochen wird die Sicherheit auf dem Weg in das Walserdorf Ebnit in Dornbirn erhöht.

Vom 18. bis zum 22. März und weiterführend ab dem 1. April finden die alljährlichen Sicherungsmaßnahmen an der Ebniterstraße statt. Während dieser Zeit beseitigen Mitarbeiter der Straßenmeisterei und externe Fachkräfte Steine, die sich aufgrund von Frosthebungen gelöst haben. Obwohl keine vollständige Schließung der Ebniterstraße vorgesehen ist, müssen Verkehrsteilnehmer:innen mit kurzzeitigen Wartezeiten von bis zu 20 Minuten rechnen.

self all Open preferences.

Zeitplan der Felsräumung Ebniterstraßen

Montag, 18. bis Freitag, 22. März

Ab Montag, 1. April (Restarbeiten)

Anhaltungen von bis zu 20 Minuten sind möglich

Geologische Herausforderungen der Region

Die Ebniterstraße, die vor etwa 90 Jahren durch die Schluchten des Ebniterache-Flusses gebaut wurde, durchquert eine geologisch anspruchsvolle Landschaft. Jahrmillionenlange Erosionsprozesse durch das Wasser haben in den harten Kalkstein und weichen Mergel tiefe Schluchten gegraben, steile Felsformationen mit zahlreichen Rissen und Spalten hinterlassend. Diese natürlichen Prozesse, verstärkt durch Frost und Pflanzenwachstum, führen zu ständigen Gesteinslockerungen.

self all Open preferences.

Maßnahmen zur Gewährleistung der Sicherheit

Um die Straßensicherheit zu garantieren, erfolgt jährlich eine genaue Überprüfung und Entfernung von losem Gestein, wobei in besonders gefährdeten Bereichen auch Sprengungen oder der Einsatz von Luftdruckkissen zur Felsentfernung zum Einsatz kommen können. Fachgeologen unterstützen diese Arbeiten. Die Stadtverwaltung Dornbirn appelliert an das Verständnis der Verkehrsteilnehmer:innen für die notwendigen, aber kurzfristigen Verkehrsbehinderungen.

self all Open preferences.