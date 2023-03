Sexuelle Belästigung beim ORF? Managerin geht vor Gericht

Eine ORF-Managerin geht am Arbeits- und Sozialgericht Wien gegen ihren Arbeitgeber vor.

ORF-Managerin soll von Chef sexuell belästigt worden sein

Die Klägerin gibt laut "Presse" an, von ihrem früheren Chef, der mittlerweile das Unternehmen verlassen hat, sexuell belästigt worden zu sein. Sie habe sich diesbezüglich an die Geschäftsführung und als sie dort nichts erreicht habe, an die Gleichstellungskommission des ORF gewandt. Das Verfahren gegen ihren Chef soll wegen fehlender Beweise eingestellt worden sein. Sie selbst wurde auf eigenen Wunsch in eine andere Abteilung versetzt.