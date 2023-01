Gewalt gegen Frauen: Oft keine Einzelfälle

Ein Studie der Statistik Austria zeigt Erschreckendes: 81 Prozent der Opfer von Gewalttaten in Partnerschaften erleben diese wiederholt. Fast ein Drittel aller Frauen berichten von sexueller Belästigung am Arbeitsplatz.

Gewalttaten in Partnerschaften sind oft keine Einzelfälle: 81,27 Prozent der Frauen, die Gewaltdrohungen in einer früheren Partnerschaft erlebt hatten, haben dies laut einer Studie von Statistik Austria in der zuletzt zurückliegenden gewaltvollen Beziehung wiederholt erlebt. In Bezug auf körperliche Gewalt zeichnen die Daten ein ähnliches Bild: 60,57 Prozent gaben an, dass sie in der letzten gewalttätigen Partnerschaft mehr als einmal Opfer von körperlicher Gewalt wurden.