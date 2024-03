Sex mit 15-Jähriger: Ex-Fußballtrainer profitiert von Gesetzeslücke

Ein ehemaliger Wiener Fußballtrainer umgeht möglicherweise das Gefängnis durch eine Gesetzeslücke, nachdem er wegen des sexuellen Missbrauchs einer minderjährigen Spielerin verurteilt wurde.

Der mittlerweile 42-Jährige hatte sich mit einer zu diesem Zeitpunkt 15 Jahre alten Spielerin zum Sex in seiner Wohnung getroffen, nachdem er nach ihrem 14. Geburtstag begonnen hatte, mit dem ihm als Trainer anvertrauten Mädchen Küsse und Zärtlichkeiten auszutauschen. Da keine Gewalt im Spiel war und die Betroffene - eben so wie die beiden anderen Mädchen, denen gegenüber der Mann ein übergriffiges Verhalten an den Tag legte - zu diesem Zeitpunkt keine unmündige Minderjährige mehr war, wurde er ausschließlich wegen Missbrauchs eines Autoritätsverhältnisses (§ 212 StGB) verurteilt. Diese Bestimmung sieht bis zu drei Jahre Haft vor, wenn jemand an einer minderjährigen Person, die seiner Erziehung, Ausbildung oder Aufsicht untersteht, unter Ausnützung dieser Stellung eine geschlechtliche Handlung vornimmt oder an sich vornehmen lässt.