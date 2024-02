Frau (19) stirbt nach Sex mit brasilianischem Fußballprofi

Die 19-Jährige starb bei einem One-Night-Stand mit brasilianischem Fußballprofi: Mysteriöse Verletzungen und Herz-Kreislaufstillstände werfen Fragen auf.

Tödliches Date

In der vergangenen Woche plant die zukünftige Krankenpflegerin und zugleich die Tochter eines ehemaligen Polizisten, ein Treffen mit einer Freundin in einem Restaurant. Sie will sich dort das Spiel zwischen den Corinthians São Paulo und dem FC Sao Paulo ansehen (Endstand: 1:2). Zumindest behauptet sie das gemäß der Aussage ihres Vaters gegenüber ihrer Familie. Allerdings fand das geplante Treffen nie statt.