Senioren im Visier? Nach Bettel-Attacke in Altersheim: So reagiert die Polizei

Kürzlich verschafften sich zwei junge, fremdländische Männer Zutritt in ein Dornbirner Pflegeheim und attackierten, als sie ertappt wurden, einen älteren Herren. Er trug Verletzungen im Gesicht davon.

Stadtpolizei reagiert und

mahnt zu verstärkter Vorsicht

Auf VOL.AT-Anfrage bei der Exekutive, informiert Hans-Peter Schwendinger, Kommandant der Stadtpolizei: "Wir wurden über den Vorfall informiert und haben in den letzten Tagen verstärkt Streifen im Einsatz. Trotzdem ist die Situation in einer Einrichtung, die öffentlich zugängig ist, nicht einfach. Wir appellieren deswegen auch an die Bewohner und die Betreiber der Einrichtung, die Augen offenzuhalten und bei verdächtigen Personen die Polizei zu alarmieren."