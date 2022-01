Seilbahner-Sager, Demos und Covid-Situation im Land

Seilbahner Andreas Gapp, Nadine Kasper (Grüne), Landespolizeidirektor Dr. Hans-Peter Ludescher und Gesundheitslandesrätin Martina Rüscher sind am Freitag bei "Vorarlberg LIVE" zu Gast.

Anlässlich des gestrigen Beschlusses der Impfpflicht im Nationalrat waren am Donnerstag wieder zahlreiche Corona-Maßnahmengegner in der Landeshauptstadt unterwegs - bereits am Samstag soll erneut eine Demonstration stattfinden. Doch damit nicht genug: Gestern sorgte zudem eine Meldung über einen Vorarlberger Polizeioffizier, der als Moderator bei einer Corona-Demo aufgetreten war, für Wirbel. Wie die Vorarlberger Polizei mit diesem Fall umgeht und wie mit zukünftigen Demonstrationen umgegangen wird, erklärt Landespolizeidirektor Hans-Peter Ludescher am Freitag bei "Vorarlberg LIVE".