"Seekuh" zurück vom "Krankenstand"

Die "Seekuh" konnte repariert werden und kann die Seegrasteppiche auf dem Bodensee wieder entfernen.

Seegras- und Algenteppiche breiten sich immer stärker im und auf dem Bodesee aus. Mitverantwortlich dafür ist auch der derzeit extrem niedrige Pegelstand des Sees. An der Wasseroberfläche hatten sich mittlerweile ganze Seegrasteppiche gebildet.

Umso ärgerlicher war es, dass die sogenannte "Seekuh" in den vergangenen Tagen defekt war. Die "Seekuh" ist ein Mähboot des Landesflussbauhofs in Lustenau, das immer wieder zum Einsatz kommt, um den Bodensee punktuell von den großen Mengen an Wasserpflanzen zu befreien.