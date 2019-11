Sebastian Kurz gratuliert Landeshauptmann Wallner

Der neue alte Landeshauptmann Markus Wallner bekommt Glückwünsche aus Wien.

"Ich gratuliere Markus Wallner zur erneuten Wahl zum Vorarlberger Landeshauptmann und wünsche ihm für diese Aufgabe alles Gute. Markus Wallner und sein Team stehen in Vorarlberg seit Jahren für Stabilität und Verantwortung und packen wichtige Projekte für die positive Entwicklung des Landes an", so Sebastian Kurz (ÖVP). "Vorarlberg ist ein dynamisches und innovatives Bundesland mit vielen Stärken. Es braucht eine vernünftige Politik mit Hausverstand, um diese Stärken weiter auszubauen. Mit Markus Wallner haben die Vorarlbergerinnen und Vorarlberger den richtigen Mann dafür gewählt", so Kurz.



"Dank Markus Wallner und seinem Team konnte die Volkspartei bei der Landtagswahl in Vorarlberg einen großen Wahlsieg feiern. Das beweist, dass die Vorarlbergerinnen und Vorarlberger seine Art, Politik zu machen, schätzen“, sagt Karl Nehammer, Generalsekretär der neuen Volkspartei.