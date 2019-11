So viel verdienen Wallner, Rauch und Co.

ÖVP-Landesobmann Markus Wallner ist am Mittwoch in der konstituierenden Sitzung des Landtags zum zweiten Mal als Vorarlberger Regierungschef bestätigt worden. Aber wie viel verdient so ein Landeshauptmann eigentlich?

Während Landeshauptmann Markus Wallner 17.861 Euro brutto im Monat verdient, bekommen die anderen Mitglieder der Landesregierung, wie die Landesräte Johannes Rauch, Christian Gantner, Marco Tittler und Martina Rüscher, 16.075 Euro. Landtagsabgeordnete bekommen 7.144 Euro.

Wie viel verdienen Bundespolitiker?

Bundespräsident Alexander Van der Bellen verdient 25.000 Euro brutto im Monat. Bundeskanzlerin Brigitte Bierlein bekommt 22.327 Euro.

Die Top-Managergehälter im Vergleich

Sind Politiker nun die Spitzenverdiener in Österreich? Die Antwort lautet nein - zumindest, wenn man die Top-Managergehälter miteinbezieht. Im Jahr 2018 konnte der OMV-Chef Rainer Seele - laut des europäischen Unternehmensberaters hkp - ein Jahresgehalt von 4,47 Mio. Euro beziehen. Bawag-Chef Anas Abuzaakouk verdiente im selben Jahr 4,45 Mio. Euro. Voestalpine-Chef Wolfgang Eder und Immofinanz-CEO Oliver Schumy rangieren dahinter mit jeweils über drei Mio. Euro.