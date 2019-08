SCR Altach: "Wir wissen, wie gut wir sein können!"

Nach der 2:1-Niederlage gegen Rapid in Wien zählen zuhause gegen Hartberg nur die Punkte für den SCR Altach.

Im zweiten Heimspiel der Saison hat der SCR Altach am Sonntag ab 17 Uhr den TSV Hartberg zu Gast in der CASHPOINT Arena.

Der Liveticker vom Spiel

Gegen die Oststeirer konnte der SCRA vergangene Saison drei von vier Duellen gewinnen. Nach einem starken Hartberger Saisonstart ist das Team von Alex Pastoor trotzdem gewarnt. Der TSV gewann zwei seiner bisherigen drei Spiele und findet sich aktuell auf Rang drei der tipico Bundesliga wieder. Nach der bitteren Niederlage in Wien am vergangenen Wochenende gilt es für Altach zuhause zu punkten.

Starke Bilanz gegen Hartberg

Der SCR Altach gewann in der Bundesliga die letzten drei Duelle gegen den TSV Prolactal Hartberg. Vier BL-Siege in Folge gelangen Altach allerdings bislang gegen kein Team.

Altach ist aber in Heimspielen in der Bundesliga gegen Hartberg ohne Punktverlust. Zudem feierte Altach mit dem 6:1 gegen Hartberg am 16. Dezember 2018 den höchsten BL-Sieg der Klubgeschichte.